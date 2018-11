Nesta sexta-feira (9), de acordo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as chuvas e a nebulosidade diminuem, mas, principalmente no norte de Mato Grosso do Sul, ainda haverá pancadas de chuva com a persistência de um canal convergente de ventos úmidos. Na região centrol-sul, névoa úmida ao amanhecer. Nas demais áreas céu nublado com possibilidades de chuvas isoladas. As temperaturas ficam entre 16°C e 31°C no estado.

Na capital, tempo nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas. A mínima é de 18°C e 27°C.