Nesta terça-feira (4), o céu de Mato Grosso do Sul fica parcialmente nublado à claro. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as fortes pancadas de chuva que atuaram no estado neste final de semana se deslocaram para norte. A frente fria alinha a Zona de Convergência do Atlântico Sul, que provoca fortes pancadas de chuva com trovoadas do sul do AM, MT, GO, MG até ao ES. As temperaturas ficam estáveis, a mínina é de 18ºC e a máxima de 34ºC.

Na capital, o tempo fica parcialmente nublado. A mínina é de 21ºC e a máxima de 32ºC.

