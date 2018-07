A previsão do tempo para esta terça-feira (31), em Campo Grande é de céu parcialmente nublado. Névoa seca e baixa umidade do ar, especialmente no período vespertino também é esperado.

De acordo com as informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas variam entre 25ºC a máxima e 16ºC a mínima. Já a umidade relativa do ar pode ficar entre 70% e 30%.

Conforme o instituto, a previsão é de céu parcialmente nublado, passando a nublado, na tarde de hoje.