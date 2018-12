A previsão do tempo para essa terça-feira (25), feriado de natal, é de dia nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuvas acompanhada de trovoadas isoladas especialmente.

De acordo com o Centro de Monitoramento de Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos de MS (Cemtec), existe possibilidade de chuva forte na parte norte do MS. A umidade relativa do ar no Estado

A temperatura poderá variar entre 45 % a 90 % e as temperaturas possuem estimativas de variação entre de 19 °C a 33 °C. Na capital a previsão é de 23 °C a 37 °C graus.