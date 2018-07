A aproximação de uma frente fria traz nebulosidade para o sul de Mato Grosso Sul, mas sem chuva. Nas demais áreas, o sol aparece com poucas nuvens. Faz calor e a umidade do ar fica baixa entre 20% e 30% nas horas mais quentes do dia.

Neste sábado (28), em Campo Grande, o sol permanece o dia todo, sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Temperatura mínima de 17ºC e máxima de 33ºC.

Já em Dourados, sol com algumas nuvens. Não chove. Temperatura mínima de 18ºC e máxima de 30ºC.

Na cidade de Corumbá, sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Temperatura mínima de 19ºC e máxima de 33ºC.

Em Três Lagoas, terá sol o dia todo, sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Temperatura mínima de 21ºC e máxima de 34ºC.

Ponta Porã permanece com dia de sol, com algumas nuvens no céu. Não chove. Temperatura mínima de 17ºC e máxima de 28ºC.

No município de Coxim, o sol permanece, sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Temperatura mínima de 18ºC e máxima de 35ºC.