Véspera de feriado e o tempo vira em Campo Grande, a temperatura que na manhã desta quinta-feira (1º) estava elevada, chegando a 31°C, caiu para 19°C, segundo o meteorologista, Natalio Abrão.

Ao JD1 Notícias, ele confirmou que a forte chuva desta tarde configura-se tempestade com raios, trovões e rajadas de ventos que, e em apenas 11 minutos de chuva forte, registrou 15 milímetros de chuva.

A chuva foi tão forte em tão pouco tempo, que a avenida Presidente Vargas, em frente ao Cemitério Santo Amaro, ficou tomada pela água. A jornalista Viviane Nunes teve que parar o seu carro no acostamento, e gravou um vídeo de como a via ficou.

Ventos fortes arrancaram uma árvore pela raiz no cruzamento das ruas Antônio Maria Coelho com Padre João Crippa, e acabou derrubando fios e deixando o trânsito interditado no local.

Alerta

Pela manhã, 45 municípios de Mato Grosso do Sul já estavam em alerta de temporal. As cidades que devem ficar em alerta são: Campo Grande, Amambai, Anaurilândia, Angélica, Antônio João, Aral Moreira, Bataguassu, Batayporã, Bela Vista, Brasilândia, Caarapó, Coronel Sapucaia, Deodápolis, Douradina, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jardim, Jateí, Juti, Laguna Carapã, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranhos, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Santa Rita do Pardo, Sete Quedas, Sidrolândia, Tacuru, Taquarussu e Vicentina.

De acordo com o site Clima Tempo, as pancadas de chuva com raios estão previstas até a noite. E no feriado de Finados, amanhã (2), a previsão é de céu claro pela manhã com mais temporal de tarde. No domingo (3), o dia já deve começar com chuva e os termômetros podem marcar entre 24ºC e 20ºC.