16 ª semana nacional de museus terá programação especial

A população é convidada a conhecer e aproveitar as atividades no Museu José Antônio Pereira

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) promove uma programação especial no Museu José Antônio Pereira a partir desta segunda-feira (14) a até dia 20 de maio, para marcar as comemorações da 16ª Semana Nacional de Museus, promovida pelo IBRAM (Instituto Brasileiro de Museus) em todo o país.

Entre as atividades do museu estão a exposição Arte Transforma, dos acadêmicos de História da UCDB, roda de conversa, curso de desenho e a segunda edição do passeio ciclístico Pedal Cultural.

Neste período, cerca de 1.130 museus de todo o país oferecem ao público atividades especiais, como visitas mediadas, palestras, oficinas e exibição de filmes. Esta edição tem como tema “Museus Hiperconectados: novas abordagens, novos públicos”, buscando uma aproximação das instituições com seus públicos, tanto pelo viés tecnológico quanto por outras conexões.

Ao mesmo tempo em que museus investem em tecnologia para alcançar novos públicos, ainda é indispensável esforços para engajar quem ainda não está online, especialmente em áreas periféricas, rurais e regiões de difícil acesso.

Programação do Museu José Antônio Pereira

14/05 a 20/05

- Projeto “Arte Transforma: telefone para passarinhos”

Exposição organizada pelo professor mestre Roberto Figueiredo (UCDB) e confeccionada por acadêmicos do curso de História da UCDB. A mostra, segundo o professor Roberto, revela a utilização de utensílios do cotidiano esquecidos, colocados fora de contexto usual. Por meio da cor e da arte novos objetos ganham novos usos e possibilidades. Nessa edição, o projeto recria na natureza a casa dos pássaros. Utilizando antigos orelhões, que antes abrigavam conversas, as peças se tornam morada para o canto dos pássaros.

17/05 – 9h às 11h

- Roda de conversa com o tema “História Oral e a Formação de Campo Grande”.

Participação da professora pós-doutora, Maria Augusta de Castilho. Historiadora com doutorado em História Social e pós-doutorado em Linguística, atua na Universidade Católica Dom Bosco, no programa de pós-graduação em Desenvolvimento Local (mestrado e doutorado) e no curso de História; respondendo pelo Laboratório de História do referido curso.

18/05 – 09h às 17h

- Curso de desenho com o tema: Retrato, com base na figura de José Antônio Pereira.

Ministrado pelo professor-mestre em Arte Educação, Élio Antônio Ceribola Crespam, bacharel licenciado em desenho e plástica e professor da Rede Municipal de Ensino. O curso abordará o desenho figurativo e a pintura abstrata.

19/05

- Pedal Cultural 2ª edição

Passeio ciclístico com concentração as 7h30 e saída às 8h da Escola Estadual José Barbosa Rodrigues (Rua Elesbão Murtinho, 856, Bairro Universitário) e chegada prevista para às 9h, no Museu José Antônio Pereira.