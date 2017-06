18ª edição do Festival de Bonito é lançada nesta segunda-feira

A 18º Edição do Festival de Inverno de Bonito será lançada na manhã desta segunda-feira (26), às 8h30, pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB). O festival terá como tema os 40 anos de Mato Grosso do Sul.

O estival acontece entre os dias 27 e 30 de julho, na cidade de Bonito, e contará com 149 atrações artísticas, 33 oficinas e cursos, nove estandes e 17 horas diárias de programação gratuita. Entre as novidades da programação estão as sessões itinerantes de cinema, mostra gastronômica, intervenções artísticas e outros.

O FIB é realizado pelo Governo do Estado, pela Secretaria de Estado de Cultura e Cidadania (SECC) e pela Prefeitura de Bonito. O festival tem apoio de diversas instituições e empresas e a programação foi escolhida com a participação da comunidade local.