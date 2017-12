1º Festival de Música “Viva Campo Grande” foi sucesso de realização e público

A animação do festival foi feita por seis bandas de diferentes estilos musicais, que representaram o melhor do Pop, Rock e Blues de Campo Grande.

Neste último dia 15 de dezembro, tivemos o 1º Festival de Música Viva Campo Grande que, tudo indica, está chegando pra ficar. O evento nasce da iniciativa da Engepar Engenharia e Participações em apoiar o trabalho de músicos locais, que encontrou o empenho de produtores, como Luis Ávila e Rui Nélio, que de pronto compraram a ideia e viabilizaram sua realização.

Desta vez, seis bandas das melhores do Pop, Rock e Blues de Campo Grande, tocaram com uma dinâmica eletrizante de Non Stop Show, dividindo dois palcos, o que acabou por gerar a espontânea e gostosa participação de integrantes de uma banda na performance de outra.

O Blues Bar, com som intenso e espaço indoor muito adequado, teve sua lotação esgotada por 500 pessoas que curtiram muito com:

Chicão Castro e sua banda, formada por músicos de ponta e ótimo MPB-POP;

Codinome Winchester jovem grupo de forte rock autoral, autodenominado como NPP Nova Psicodelia Pantaneira;

Zé Pretim patrimônio nacional com seu blues mesclado às nossas raízes;

Os Walquírias agitando a galera com pop rock, destacando vibrante sopro no palco;

MPBlues competente representante do blues MS, 100% cantado em português e prestando legítima homenagem à Renato Fernandes e Bêbados Habilidosos; e

Lynks banda de british rock que eletrizou o final da noite, após retornar por três vezes atendendo o 'bis' da turma que dançava em frente ao palco como que querendo impedir o encerramento da festa.

O evento tem também o apoio da Cantina Romana, casa italiana de tradição em Campo Grande que completará 40 anos no ano que vem. A Cantina faz parte da história da cidade, muita gente da nossa Terra Morena teve momentos importantes vividos por ali.

As empresas apoiam a cena musical e agradecem à esta terra pelo acolhimento recebido. O Festival vem com a valorização profissional dos músicos, atenção à técnica, estrutura para o publico e horário programado.

Fetival tem duplo sentido: Festejar e Viver !!!

O Festival procura, antes de tudo, evidenciar o sucesso do entretenimento através da música em seus vários estilos. Prestigiar e satisfazer os diversos públicos e artistas da terra, com eventos de geração própria e viáveis.

Antes de solicitar apoio, demonstrar um caminho vitorioso e, daí sim, receber apoio e patrocínio de agentes públicos e privados já conscientes do retorno esperado.