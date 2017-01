As atrações marcam a programação especial do canal

A programação especial de Ano Novo da TVE continua neste sábado (7) com um grande nome da história sul-mato-grossense, a querida professora Maria da Glória Sá Rosa, que nos deixou em 2016 e também um show divertido e descontraído, gravado no palco do Festival de Inverno da Capital do Turismo.

A Banda Curimba anima os telespectadores a partir das 22h45. Logo após uma entrevista para lá de especial, em parceria com a produtora “Umas e Outras”, de Candido Alberto da Fonseca, com a querida e genial professora Maria da Glória, às 22h15.

O show “Volta Curimba” foi gravado no Festival de Inverno de Bonito após o grupo ter ficado cinco anos longe dos palcos. O sexteto tem como característica uma mescla sonora que passeia pelo rap, reggae, rock, pop e samba. A alegria é a marca registrada dos meninos, que brilham nos palcos com uma performance contagiante e muita energia positiva.

A programação especial de Ano Novo da TVE/MS, ainda conta com um panorama cultural de tudo que rolou no ano que se findou, com shows de artistas consagrados e bandas que se destacaram, concertos, jornalismo, reprises, documentários e especiais inéditos. Além de celebrar produtores e artistas locais, trazendo diversas entrevistas com nomes que marcaram a cena cultural do Estado e hoje deixam saudades.

Diversificada e trazendo inúmeras atrações inéditas, temáticas e estreias voltadas para todas as idades, a programação vai ao ar entre 2 janeiro a 2 de fevereiro de 2017.

Confiram ainda as seguintes reprises e programas que serão exibidos na programação especial de ano:

FAIXA DAS 21:00 ÀS 22:30H

TODAS ÁS TERÇAS

21:00 – CULT.E ESPECIAL MANOEL DE BARROS – 30’

21:30 – DELINHA SINFÔNICO 50’

TODAS ÁS QUARTAS

21:00 – MEMÓRIAS DO JORNALISMO REGIONAL 31’ – .

21:30 – DESCENDO O SARRAFO – SHOW COM O TRIO OPUS – 60’

TODAS ÁS QUINTAS

SHOW GERALDO ESPÍNDOLA E MARCELO LOUREIRO – 1’30”

TODAS ÁS SEXTAS

21:00 – SHOW CANTO DA TERRA – 1’30”

SÁBADOS

22:15 – AUDITÓRIO – MOMENTO DO PROFESSOR – MARIA DA GLÓRIA SÁ ROSA

22:45 – SHOW CURIMBA – 60’

TODAS AS SEGUNDAS

21:00 – RODA VIVA – GERALDO ROCA – 55’

21:30 – LOS TRES DE CORRIENTES – 47’

INTERPROGRAMAS

O PANTANAL É AQUI – VBC/TVE –

CINCO MIL ANOS DE HISTÓRIA – 38’30”

ALMA PANTANEIRA – 36’

O MUNDO DAS ÁGUAS – 38’18”

O PANTANEIRO – 36’14”

O PANTANEIRO 2 – 37’15”