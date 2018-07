As cantoras Ana Caetano e Vitória Falcão, da dupla Anavitória, estarão na próxima segunda-feira (30), em Campo Grande para o lançamento do filme “Ana e Vitória. A obra vai ser exibida no cinema UCI do Shopping Bosque dos Ipês, e às 16h as artistas estarão realizando uma sessão de fotos e autógrafos no local.

Os ingressos já estão à venda para a sessão exclusiva. Escrito e dirigido por Matheus Souza, a partir de uma ideia original de Felipe Simas, empresário e “descobridor” das cantoras, o filme faz sua estreia nacional dia 2 de agosto.

Inspirada em acontecimentos reais, a narrativa acompanha dois anos na história das meninas Ana e Vitória - do momento em que se conhecem em uma festa e decidem cantar juntas à consagração absoluta no mercado de música pop nacional. A trama se desenrola por meio de crises e encantamentos, além de relacionamentos amorosos sempre sob a ótica da juventude contemporânea.

No filme, elas são descobertas por um empresário carioca e chegam ao estrelato, recebendo um disco de platina. Ana está em busca do amor de sua vida e Vitória em busca de um amor livre e sem amarras. Será que conseguirão viver um grande amor?

