A apresentação “Cantigas da Caatinga” será realizado neste final de semana, em Campo Grande. O evento vai ocorrer no sábado (4) e no domingo (5), no Teatro Glauce Rocha, a partir das 19h. Crianças de 8 a 16 anos farão o show.

As crianças vão apresentar um vasto repertório de músicas nordestinas, com instrumentos de percussão, violão, violino, violoncelo, flautas e cantos, tudo isso interagindo com o grupo de ballet clássico do Sesc Lageado.

O repertório traz clássicos do sertão, com músicas de Luiz Gonzaga, Gilberto Gil, Dominguinhos, Humberto Teixeira, entre outros. Para os interessados em assistir à apresentação, o evento é gratuito. Entretanto, é necessário retirar os ingressos no local, com antecedência.

Serviço – Informações pelo telefone (67) 3378-1900.