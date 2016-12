Arquivo Público inaugura mostra com história do Estado e realiza oficina de restauração

O Arquivo Público Estadual dá início no mês de janeiro a dois projetos de férias: a inauguração da mostra fotográfica Nasce um Novo Estado e a oficina de Preservação, Conservação e Restauro em Papel. Ambos são abertos ao público em geral e acontecem no Memorial da Cultura e da Cidadania.

A exposição Nasce Um novo Estado(1977-1979)

O nascimento político-administrativo de Mato Grosso do Sul será inaugurada no dia 2 de janeiro e fica aberta à visitação até 10 de fevereiro na Grande Galeria, no térreo do Memorial da Cultura. A entrada é franca.

A mostra retrata em fotos do acervo do próprio Arquivo Público Estadual a formação e institucionalização de Mato Grosso do Sul. São imagens de diferentes profissionais que oferecem múltiplas perspectivas sobre o movimento social que culminou com a decisão política de criação de nosso Estado.

Além de fotos de gabinete, a exposição é rica em detalhes e imagens de comunidades e movimentos sul-mato-grossenses que já vislumbravam o nascimento de um estado de futuro promissor.

Oficina

Cuidado e delicadeza. Expressões que definem com maior precisão para quem não é do ramo como é o trabalho de preservação, conservação e restauro de papéis antigos, principalmente documentos e outros títulos e certidões históricas.

O curso Preservação, Conservação e Restauro em Papel abordará em aulas teóricas e práticas técnicas para manter em boas condições documentos históricos, visando sua conservação nas próximas décadas.

Os participantes serão apresentados estratégias de higienização e a materiais que previnem a acidez, causadora do amarelamento e da deterioração. Tudo com muita calma, sem pressa, tendo muito cuidado na execução, um dos principais mandamentos da restauração.

“Mesmo com a facilidade que a tecnologia nos proporciona na questão dos arquivos, é indispensável a guarda de determinados documentos históricos em papel. E é isso que iremos abranger nesta oficina”, explicou a coordenadora do Arquivo Público Estadual de Mato Grosso do Sul, Áurea Coeli.

A oficina de Preservação, Conservação e Restauro em Papel acontece nos dias 24 e 25 de janeiro, das 8h às 12h no Arquivo Público Estadual, que também fica no Memorial da Cultura e da Cidadania, no térreo. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo telefone 3316-9167 entre os dias 15 e 23 de janeiro, das 7h30 as 17h30. Para cada dia serão oferecidas dez vagas e haverá certificação.