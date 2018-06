Arraial de Santo Antônio começa amanhã no Laucídio Coelho

Campo Grande se prepara para a maior festa junina de Mato Grosso do Sul: o Arraial de Santo Antônio de Campo Grande. A tradicional festa acontecerá no Parque de Exposições Laucídio Coelho nos dias 10, 11, 12 e 13 de junho, com entrada grátis. Todos os dias os portões abrem às 17 horas. Na quarta-feira (13), dia do santo padroeiro da festa, os portões abrem às 13 horas com encerramento previsto para a meia-noite.

A festa junina será animada por músicos de renome nacional como Guilherme e Santhiago, Perla, Mayck e Lyan, Luiza e Maurílio, além das participações de artistas locais como a dupla Rodrigo e Thayanne, Edson e Ruan, David e Guilherme, Forró PVC, Bianca Bastos e Eco do Pantanal e o humorista Dedé Santana.

Vão ser 48 barracas montadas por entidades que têm na festa a oportunidade de obter renda extra para a manutenção dos trabalhos sociais. Cada entidade levará um prato típico, uma brincadeira especial, o que a festa tem de melhor para os campo-grandenses se divertirem em família.

Ciente da importância da festa, o prefeito Marquinhos Trad destaca o papel social e a importância para as entidades que realizam um trabalho de excelência na Capital.

“Muitas entidades têm aqui um momento de arrecadarem o que vai garantir os trabalhos de um ano inteiro. Essa festa é muito importante para todos que tem aqui a esperança depositada em cada barraquinha”, disse Marquinhos Trad.

O artesanato local também estará presente nas tendas com os artesãos da Praça dos Imigrantes, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de CG – Apae, Pescaria Artesanal da Sectur, Instituto Mirim de Campo Grande, SEDAST e Centro de Promoção Social Palotina – CRPROSPAL.

A Secretaria Municipal de Assistência Social foi quem ficou responsável pela distribuição das barracas. “Tivemos o cuidado de realizar um edital e um sorteio, com a participação das entidades, para que não haja dúvida sobre a democracia da festa”, explicou José Mário Antunes da Silva.

O presidente da Acrissul, Jonathan Pereira Barbosa, garantiu que o parque está preparado para receber o público do Arraial de Santo Antônio de Campo Grande. “Temos um espaço organizado, com banheiros adequados e área coberta para abrigar o público que irá prestigiar a festa. Sem dúvida será um evento maravilhoso”, considerou Jonathan.

Concurso de Quadrilhas

O diferencial deste ano será o Concurso de Quadrilhas, que vai premiar a melhor quadrilha do Arraial de Santo Antônio. Para as três quadrilhas juninas classificadas na final do concurso será conferida a seguinte premiação: 1º lugar – R$ 5 mil, 2º lugar – R$ 3 mil e 3º lugar – R$ 2 mil.

Cada quadrilha junina deverá ter no mínimo dez e, no máximo 20 vinte pares. Os componentes de cada quadrilha junina deverão estar devidamente vestidos a caráter, conforme os padrões de roupas típicas e tradicionais das festas juninas regional do Estado de Mato Grosso do Sul, o qual será esclarecido para os componentes e representantes no dia que ocorrer o sorteio das quadrilhas, previsto para ocorrer em 5 de junho de 2018, às 15 horas, no auditório da Sectur.

As quadrilhas juninas terão no mínimo, oito minutos para sua apresentação e no máximo dez minutos, sendo que se ultrapassado esse tempo haverá penalização.

“É uma manifestação cultural que já está em nosso calendário de eventos. Todos os anos os moradores de Campo Grande esperam pela festa para se divertir e apreciar as comidas típicas. Este ano, juntamente com grandes parceiros, pensamos em promover uma festa com muita música nacional e regional”, explicou Nilde Brun, secretária Municipal de Cultura e Turismo.

A realização da festa é da Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), com apoio da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul), Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e da Anhanguera.

Programação Musical Arraial de Santo Antônio

Dia 10 de junho (Domingo)

Edson e Ruan

Mayck e Lyan

Dia 11 de junho (Segunda-feira)

David e Guilherme

Luiza e Maurílio

Humorista Dedé Santana

Dia 12 de junho (Terça-feira)

Rodrigo e Thayane

Guilherme e Santiago

Dia 13 de junho (Quarta-feira)

Perla

Forró PVC

Eco do Pantanal

Bianca Bastos

Lye Myreles

Max e Gabriel