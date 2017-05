Atração internacional, companhia de teatro da Argentina apresenta espetáculo no Boca de Cena 2017

Atração internacional do Boca de Cena – Mostra Sul-Mato-Grossense de Teatro e Circo 2017, a Haravicus, companhia de teatro de Mendoza, Argentina, apresenta o espetáculo “Chiflete em banda” no dia 27 de maio, sábado, às 17h, na praça Ary CoelhoO espetáculo transporta o espectador a um mundo quase em extinção, onde o paraíso reina. À espera de musas cativantes a quem fazer a corte, Chiflete faz música em forma de canções que acompanham a cena, lançando mão da magia e mistério próprio do circo, com a impudência que só ele pode entregar.

Martín Montero, o diretor, lança mão do repertório da Haravicus Compañía de Teatro, que dirige desde 2003, ano de sua fundação, com o qual percorreu todo o território de seu país, deleitando a adultos e crianças com seus espetáculos de cunho popular.“Dedicamos nossa produção ao teatro popular de forma independente. Em nossos trabalhos buscamos encontrar uma linguagem própria ressignificando obras clássicas do teatro e da literatura.

Somos parte de um movimento popular de teatro, viemos da construção comunitária e nossos trabalhos são quase em sua totalidade criações coletivas”, diz Martín.Os integrantes da Companhia são: Flavio Villalobos, Teresa Flores, Lucas Nasrala, Carlos Lorenzi, Matias Gonzales, Walter Pratt, Diego Flores, Paola Ortíz, José Gonzales, Didier Quesada, Melody Moro, Mariana Fernandez, Neftali Villalba, ?Priscila Bueno, Martín Montero, Felix Barbosa e Ayelen Bonelli.

Em 2004, o espetáculo ”Y …no se olviden de Toto” obtém o primeiro luar na “Fiesta Provincial y Regional del Teatro, o que o permite participar da “Fiesta Nacional de Teatro” em Abril de 2005. Além de ter recebido distinções nos “Premios Escenario” outorgado pelo Diario Uno – “Melhor Obra de Teatro Infantil”, ”Melhr Atriz”, “Melhor Ator” e “Melhor Diretor”, participou em 2010 do “Festival de Teatro Infantil de Necochea”, obtendo prêmios em “Atuação” e “Música original”.

A apresentação no Boca de Cena é gratuita e acontecerá às 17h, do dia 27 de maio, na praça Ary Coelho. A classificação é livre.