Abertura de chamada pública para seleção de atrações musicais para a participação no projeto “Arte no Meu Bairro – Palco Itinerante” será realizada daí 22 deste mês em Campo Grande. A informação foi divulgada pelo Diogrande (Diário Oficial da Capital), publicado na segunda-feira (7).

Os eventos serão realizados nos bairros de Campo Grande. Uma comissão especializada selecionará por meio deste chamamento, bandas/grupos/duplas musicais de estilo “regionais”, residentes em Campo Grande, para se apresentarem no Projeto “Arte no Meu Bairro – Palco Itinerante”, a se realizar mensalmente.

De acordo com a prefeitura da cidade, tal proposição prevê a seleção de artistas atuantes nos estilos sertanejo (universitário, raiz e congêneres), baileiro (polca, chamamé, vanerão, fandango, rasqueado, entre outros), samba e pagode.

O chamamento será no dia 22, às 8horas, horário local, na sala de reunião da DICOM, a sede da Secretaria Municipal de gestão/SEGES, situada na Avenida Afonso Pena, 3297, Paço Municipal, conforme previsto no edital, que poderá ser conferido no Diário Oficial de Campo Grande – Diogrande, edição número 5.223.

O Projeto “Arte no Meu Bairro – Palco Itinerante” tem o objetivo de dinamizar as atividades culturais nos bairros e regiões da cidade, ampliando e democratizando o acesso à cultura a todos os moradores.