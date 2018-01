Atrações da Cidade do Natal são prorrogadas até este domingo (7)

As atividades da Cidade do Natal foram prorrogadas por mais um dia. As famílias campo-grandenses terão até este domingo (7) para curtir as atrações regionais, os brinquedos (todos gratuitos) para crianças e a Praça de Alimentação. O horário permanece das 16h às 22h.

Para organizar a Cidade do Natal, a prefeitura contou com a parceria da iniciativa privada. Entre os parceiros estão o Bradesco, Plaenge, Águas Guariroba, Energisa, Abrasel, Fecomércio, Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, Fiems, Sindicato das Funerárias e Solurb. Eles ajudaram assumindo alguns valores dentro da Cidade do Natal, para pagamento, por exemplo, da decoradora da Casa do Papai Noel, que será financiada pela Solurb

A Energisa disponibilizou toda mão de obra e material para rede elétrica da Cidade do Natal. Outra parceira, a Plaenge, doou parte da iluminação cenográfica dos shows e eventos. A Águas Guariroba pagará a empresa que fará toda a ornamentação cenográfica do presépio e árvore de Natal.

A Guarda Civil Municipal e uma equipe de segurança privada estão garantindo tranquilidade aos frequentadores durante os 30 dias de realização da Cidade do Natal.

Gastronomia

Na área da gastronomia, há uma Praça de Alimentação oferecendo produtos com valores de R$ 3 a R$ 18. A Abrasel assumiu a coordenação dos quiosques e firmou compromisso de repassar 10% do valor das vendas para investimentos na própria Cidade do Natal.

Na Cidade do Natal estão sendo comercializados produtos alimentícios como batata chips, caldos, sorvetes, sobá, yakissoba, salgados em geral, doces, bolo de pote, hambúrguer, chipa e pão de queijo, café, espetinho, arroz carreteiro, arroz doce, cachorro quente, pizzas, crepe, tapioca, açaí, pastéis, sucos, entre outros.

Além de uma variedade na alimentação, o local abriu também espaço para o artesanato, com uma tenda instalada para venda de objetos de entidades cadastradas junto ao Fundo de Apoio à Comunidade (FAC).