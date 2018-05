Avant faz show neste sábado na Morada

A Banda Avant apresenta o show pop rock “Sonhando com Você” neste sábado (19), no Sesc Morada dos Baís.

“Sonhando com você”, leva o nome da primeira música autoral da banda, lançada em setembro do ano passado. Além de seu trabalho autoral, a banda apresenta grandes sucessos nacionais e internacionais, com arranjos próprios que levam o público a dançar e cantar do início ao fim.

Serviço – O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O espaço bistrô é aberto às 18h30 e as apresentações musicais começam às 20h.