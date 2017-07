Azambuja abre o 18º Festival de Inverno de Bonito

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) abre nesta quinta-feira (27) a 18ª edição do Festival de Inverno de Bonito (FIB), que este ano terá como tema os 40 anos de criação de Mato Grosso do Sul. O Festival que está de cara nova, com novo formado, une a maturidade do Estado, criado em 11 de outubro de 1977, e a maioridade do FIB, que completa 18 anos.

“Manter festivais como este de Bonito é um exercício, que exige o empenho do governo, mas, sobretudo, da participação de todos os segmentos como nesta parceria que nos permitiu anunciar um festival muito representativo e nesse nível de amplitude, em celebração aos nossos 40 anos de Mato Grosso do Sul”, afirmou Reinaldo Azambuja.

Ele citou ainda a participação e o envolvimento dos artistas, das universidades, estudiosos, escritores e outros segmentos para que o FIB se transforme também em um grande foro de discussão de temas relevantes e atuais, como o combate a homofobia, a construção da malha cultural sul-mato-grossense e a cultura indígena. “O Festival de Bonito é isso que estamos vendo aqui, é essa pluralidade, a nossa diversidade”, comentou.