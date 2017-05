Nesta quinta-feira (25), a Banda Catarse Retrô estreia no Sesc Morada dos Baís, trazendo em seu repertório muita MPB, folk, indie e rock alternativo.

Com um som de primeira, a banda vem agitar a sua noite em grande estilo, com canções no estilo de Johnny Hooker, Beirut, Ney Matogrosso, Rita Lee e muito mais

O show começa às 20h e a entrada é gratuita.

Sesc Morada dos Baís

Endereço: Avenida Noroeste, 5140 Campo Grande, Mato Grosso do Sul

Telefone: 67-3311-4460