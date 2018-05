Banda de rock Seven Four 74 se apresenta hoje na Morada

A banda Seven Four 74 se apresenta pela primeira vez no Sesc Morada dos Baís nesta sexta-feira (15), com o show de rock “Ideia Antiga”.

Formada por amigos, a banda traz novos arranjos para músicas de artistas consagrados, como Amy Winehouse, Bon Jovi, The Cranberries, Guns N’ Roses, Maroon 5, Nirvana e Scorpions.

O repertório também inclui músicas autorais em inglês e português. Os integrantes são: Dany Cristine, voz e violão; Marcelo Santana, guitarra; Renato Monteiro no baixo e Leonardo Velbion na bateria.

Serviço – O Sesc Morada dos Baís fica na avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O espaço bistrô é aberto às 18h30 e as apresentações musicais começam às 20h.