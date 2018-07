Banda Farrapos e Trapos se apresenta nesta sexta, na Morada

A banda de rock nacional Farrapos & Trapos, sobe ao palco do Sesc Morada dos Baís nesta sexta-feira (6).

No repertório, clássicos como Barão Vermelho, Nenhum de Nós, Cazuza, RPM, Engenheiros do Hawaii e também dando ênfase as novas bandas que surgiram no decorrer dos anos como, O Rappa, Nando Reis, o Teatro Mágico, Zeca Baleiro.

A apresentação promete uma viagem da nostalgia até aos ritmos atuais.

Serviço – O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O espaço bistrô é aberto às 18h30 e as apresentações musicais começam às 20h. Acompanhe a programação no site sesc.ms