Banda Sampri abre a semana de shows no Sesc Morada dos Baís

Na próxima semana, a programação musical do Sesc Morada dos Baís será aberta com toda a energia do samba da banda Sampri, que se apresenta na quarta-feira, dia 15.

“Já fizemos parte de vários projetos do Sesc, inclusive na Sexta no Sesc Horto e é como estivéssemos relembrando esses momentos que foram muito importantes para nossa carreira. Participar de um evento em um espaço cultural como o Sesc Morada dos Baís, ponto turístico da cidade e emblemático é uma grande satisfação, sobretudo por poder receber o público de todas as idades e seleto que gosta de samba e poder explorar o repertório”, diz Luciana, que é vocalista na Sampri.

Quinta, 16, é dia de Beatles Maníacos. A banda, com 14 anos de atuação, conta com cinco integrantes. “Apresentamos o repertório da discografia oficial dos Beatles. Os shows no Sesc Morada permitem acesso a um público mais variado, com famílias que normalmente não assistem nossas apresentações. As músicas mais marcantes vão estar no nosso show, como Help! e Hey Jude, que não podem faltar”, diz o guitarrista Eloy Paulucci.

Na sexta-feira, a Cover Up leva seu especial “Metais in Brasa”. O grupo já atua há mais de 10 anos e tem no repertório músicas internacionais, passando ainda pela década de 90 e também com rock pop contemporâneo. “É muito legal participar do projeto porque dá visibilidade e amplia nosso público”, avalia a empresária da banda, Cris Gasparetto.

E para encerrar a semana com chave de ouro, no sábado, 18, o show “Zé Pretim BluesMan” O show conta com músicas autorais, alguns covers, e o, oponto alto, as versões em Blues de clássicos da música brasileira.