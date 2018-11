A programação do evento contará com apresentações de bandas de rock de Campo Grande, como a On The Road, Haiwanna e Vertigo

Depois de ter voltado para a alegria dos rockeiros de Campo Grande, o projeto Só Rock no Horto vem novamente agitar o Teatro de Arena do Horto Florestal neste domingo (18), a partir das 17 horas.

A programação do evento contará com apresentações de bandas de rock de Campo Grande, como a On The Road, Haiwanna e Vertigo. Vale lembrar que o Só Rock no Horto é aberto ao público e com entrada gratuita.

Com rock brasileiro dos anos 80 a banda Haiwanna sobe ao palco com bagagem musical extensa. O grupo tem um CD demo Valisere lançado em 2001 e outro álbum de 2011, o CD Herrar é Umano.

Já os rockeiros da Vertigo explorarão o Classic Rock Cover. O grupo é formado por Nick (vocal e guitarra), Xandão (baixo), Fred (teclado) e Gabriel, (bateria).

Por fim, a banda On The Road promete levar para o público um leque com o melhor do rock and roll, principalmente aqueles que deixaram marca em toda a história do estilo musical.

Serviço :

Só Rock no Horto

Data: 18/11 – Domingo

Horário: 17 horas

Local: Teatro de Arena do Horto Florestal