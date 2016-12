Bebida refrescante, caipinha tem desconto de até 50 % em restaurante

Em parceria com a Bacardi, a rede Madero de restaurantes inicia 2017, com boas notícias para os apreciadores da mais conhecida bebida brasileira, a caipirinha. De 02 de janeiro a 17 de fevereiro, as unidades Steak House de todo o Brasil oferecem 50% de desconto nas caipirinhas de cachaça premium Leblon, de segunda a sexta-feira.

A típica bebida brasileira ganhou sabor especial no Madero com o uso da Leblon. O aroma robusto da cachaça mineira, que possui notas de cana e especiarias, combina com frutas tropicais e de acidez moderada. A alquimia da caipirinha do Madero ganhou combinações cítricas e adocicadas em cinco receitas: Limão, Morango, Kiwi, Morango com Kiwi e Frutas Vermelhas. “Firmamos essa parceria com a Bacardi para apresentar novidades aos nossos clientes e valorizar o DNA brasileiro da marca com a bebida que é referência do nosso país”, destaca o diretor de marketing do Madero, Leandro Lorca.

Produzida no coração de Minas Gerais, a cachaça Leblon é o destilado brasileiro mais consumido no mundo e é sucesso nas cartas de drinques em bares de Manhattan, em Nova Iorque, e Beverly Hills, em Los Angeles, nos Estados Unidos, além de diversas capitais europeias. Leblon é elaborado de forma artesanal, de sabor único, devido ao seu processo de fermentação natural e sua armazenagem em barris de carvalho francês.

Como preparar a melhor caipirinha do mundo em 3 minutos

Ingredientes:

- 1 porção de frutas vermelhas;

- 1 colher de sopa (13 g) de açúcar;

- 6 pedras de gelo;

- 75 ml da cachaça Leblon;

- 1 morango para decorar;

Modo de preparo

Em uma coqueteleira, coloque a porção de frutas vermelhas, açúcar e acrescente o gelo. Feche e chacoalhe a coqueteleira durante alguns segundos, de maneira que todos os ingredientes se misturem. Sirva em copo baixo, com canudo, e utilize o morango para decorar.