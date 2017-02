Bella Xu faz primeiro show do ano em Campo Grande

Apresentação acontece neste sábado no 21 Music Bar

A Bella Xu, banda de pop rock sul-mato-grossense e que está agora em São Paulo, volta a tocar em Campo Grande neste sábado (4). O show comemora o aniversário de cinco anos do grupo e será realizado no 21 Music Bar.

“Para a gente, não poderia ser em outro lugar. Nós começamos aqui! Vivemos muita coisa importante nessa cidade e, principalmente, no 21 Music Bar, onde fizemos boa parte dos nossos shows, incluindo o primeiro da banda (em janeiro de 2012), gravação de clipe, lançamento de todos os trabalhos que fizemos... a lista é longa”, diz o vocalista Jenner Melo.

A apresentação deste sábado é ainda a primeira que a banda faz em 2017. “Tocar em CG é sempre maravilhoso. É gratificante ver que muitas pessoas que estão ali estavam presentes nos primeiros shows da banda. Fora que metade da plateia são amigos nossos, muitas vezes de longa data. É como chamar os amigos pra fazer um som em casa”, conta Jenner,

Programação para 2017

Para 2017, ano em que a Bella Xu completa seus cinco anos, a banda lança em breve um disco novo, considerado pelos integrantes o melhor trabalho que já fizeram. “Esse primeiro semestre de 2017 vai girar basicamente em torno desse novo disco. O lançamento dele está sendo planejado nos mínimos detalhes. É um trabalho que queremos mostrar para o Brasil inteiro, que fala da luta das pessoas por um sonho, do quanto abrimos mão de confortos e alegrias para buscar algo que faz nosso coração bater mais forte”, reforça o vocalista.

Serviço

Os ingressos para o show da Bella Xu, no 21 Music Bar, no sábado (4), já estão à venda na Mestre Cervejeiro, na Augusta LifeStore e no 21 Music Bar. O ingresso também pode ser adquirido online até sexta feira pelo site https://www.sympla.com.br/bella-xu---aniversario-de-5-anos__110918.