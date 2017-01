Big Brother tem torcida inusitada e bar aberto para estreia

Com direito a nota oficial do PT e muita torcida, ida de Ilmar para o programa movimenta as redes

O Big Brother Brasil teoricamente começou ontem, mas na prática, somente nesta terça-feira os brothers e sisters entrarão na casa, e no meio dos 13 participantes que vão ficar na casa mais vigiada do Brasil, um nome se destaca para os sul-mato-grossenses: Ilmar Renato, advogado, cozinheiro, ativista social e agora BBB.

E com isso, uma grande e inusitada torcida foi formada para assistir a estreia dele. E é uma torcida organizada. O “#SomosTodosMamão” que reúne amigos e família que já marcaram um ponto de encontro para torcer para o Mamão, apelido carinhoso do brother. A estreia será assistida no Drama Bar a partir das 20h.

O inusitado fica pela torcida ser formada por gente que sempre reclamou contra a Globo, com o PT de Mato Grosso do Sul inclusive soltando “nota” sobre o fato afirmando que “Mamão muda hábitos dos militantes da esquerda em MS” e que a “participação do advogado Ilmar Renato Fonseca, o Mamão, conhecido militante petista e ativista dos movimentos sociais em Campo Grande, no BBB 2017, deve mudar o hábito de muitos companheiros, companheiras e camaradas em Mato Grosso do Sul. Ao menos é isso que eles afirmam nas redes sociais, dizendo que vão assistir a Globo, emissora considerada golpista, por ter apoiado o impeachment contra a presidente Dilma Rousseff e ser defensora do governo ilegítimo de Michel Temer”, aponta a nota.

Bar foi local onde ativista foi descoberto

O bar tem muito a ver com a trajetória do advogado no programa, já que ele estava lá trabalhando como cozinheiro e onde ele foi “encontrado” pelos olheiros do programa, vai abrir gratuitamente para quem quiser acompanhar a estreia do sul-mato-grossense no reality show.

“Portanto, enquanto ele “entra na casa mais vigiada do país”, a torcida vai poder se sentir em casa”, comemora o pessoal do bar. O inusitado fica por conta da torcida, que sempre reclamou contra a emissora.

O Drama fica na Avenida dos Estados, nº 21, quase no encontro das ruas Maracaju e 25 de Dezembro.