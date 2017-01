Campanha traz promoção de perfumaria masculina e cuidados pessoais com bom humor

Estreou nessa segunda-feira (23/01) a sequência da campanha “Cores”, criada pela AlmapBBDO, para O Boticário. A segunda fase dos filmes veiculados em dezembro e janeiro, em que consumidoras brincavam com significado das cores dos produtos, divulga a promoção de até 40% nas linhas de perfumaria feminina e de maquiagem.

Agora, toda a linha de perfumaria masculina e de cuidados pessoais com até 40% de desconto tem novos dois filmes, um de 15 e outro de 30 segundos. A campanha continua brincando com as cores e seus significados, seguindo o conceito “Não importa a cor do seu desejo, o segredo é sempre acreditar”, com uma visão bastante divertida.

No filme “Cores”, de 30 segundos, uma mulher está aproveitando a promoção de O Boticário, enquanto o seu marido observa os demais produtos. Ela pede para que ele pegue um hidratante na cor âmbar, que está ao lado de um item de outra cor, supondo que o companheiro não vá conseguir identificar o objeto. Para sua surpresa, ele realiza o pedido com total façanha.

Já no comercial “Vermelho”, de 15 segundos, uma consumidora está aproveitando a promoção acompanhada de seu filho pequeno. Ela afirma que adora a cor vermelha e que o tom traz boas vibrações para a sua vida. No mesmo momento, o garoto questiona a mãe: “Então, por que você reclama tanto do meu boletim?!”.



Sobre O Boticário

O Boticário é uma empresa do Grupo Boticário. Inaugurada em 1977, em Curitiba (Paraná), tem hoje a maior rede franqueada de cosméticos do Brasil, com 3.760 pontos de vendas em cerca de 1750 cidades brasileiras e mais de 900 franqueados. Líder no mercado de perfumaria, segundo o Instituto Euromonitor, seus produtos têm preços acessíveis, sofisticação e tecnologia de ponta. São mais de 850 itens, entre maquiagem, perfumaria e cuidados pessoais, como cremes, protetores solares, loções, desodorantes, shampoos, sabonetes, entre outros.