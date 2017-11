Campo-grandense vence Torneio Brasileiro de Mágica

Mágico Zimmermann, campo-grandense de 18 anos, venceu o Torneio de mágica de Palco no Magic Festival Brasil 2017, atual maior evento de mágica do país.

A competição aconteceu, em São Paulo, na Cidade de Botucatu e teve 150 mágicos competidores vindos de todas as partes do mundo, como Rússia, China, e outros países da América do Sul.

Zimmermann recebeu o Prêmio das mãos de Hector Carrion, Secretario Geral da Federação Latino Americana das Sociedades Mágicas, no Teatro Municipal.

Zimmermann segue agora para La Paz, para representar o Brasil em um dos maiores Congressos de Mágica das Américas, e na Capital Boliviana, apresentará o seu Ato Premiado e levara consigo o nome do Brasil, Mato Grosso do Sul e Campo Grande.