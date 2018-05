Cana Roots leva reggae ao Sesc Morada nesta quinta

A banda Cana Roots, uma das primeiras bandas de reggae do Estado, se apresenta no Sesc Morada dos Baís nesta quinta-feira (17).

Com anos de estrada, Cana Roots já dividiu o palco com muitos artistas do reggae no Brasil, entre eles: Natiruts, Tribo de Jah, Maskavo, Planta e Raiz.

Com letras que trazem mensagens de amor e paz, de cunho social e, sobretudo, que exaltam o amor, a banda aposta em seu trabalho autoral, misturando diferentes vertentes incorporadas ao reggae roots original da Jamaica.

Serviço – O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O espaço bistrô é aberto às 18h30 e as apresentações musicais começam às 20h.