Dinho Ouro Preto, Flávio Lemos, Fê Lemos e Yves Passaell desembarcam em Campo Grande no próximo dia 17 de novembro com a nova turnê da Capital Inicial, banda que carrega na bagagem 30 anos de sucessos que marcaram gerações.

Os músicos trazem seus novos sucessos “Tempestade”, “Seja o Céu”, “Atenção” e “Nada Vai Te Machucar”, do álbum Sonora que Dinho define como introspectivo, emocional e com observações do cotidiano.

O público também vai matar a saudade dos hits de sucesso, como "Depois da Meia Noite", "À Sua Maneira", "Natasha", "Não Olhe Pra Trás", "Olhos Vermelhos", "Fogo", "Independência" e “Primeiros Erros” – sucesso dos anos 80 de autoria de Kiko Zambianchi, que participou do álbum Acústico MTV, responsável pelo retorno da banda às paradas de sucesso nos anos 2000.

Realizado pela Abappai Produções, o evento nasceu do desejo de trazer a melhor banda do rock nacional e que arrasta multidões para capital. “Campo Grande é roteiro de grandes shows e não poderia ficar de fora do circuito de apresentações do Capital Inicial”, descreve o produtor Marcus Barão.

Atrações regionais

Antes da Capital Inicial, a banda sul-mato-grossense O Bando do Velho Jack apresenta seu repertório que mescla músicas autorais, releituras de canções regionais, nacionais e internacionais, especialmente da década de 70.

Seus dois maiores sucessos refletem a variedade sonora da banda. Trem do Pantanal, um dos pontos altos de suas apresentações, é uma composição de Paulinho Simões e Geraldo Roca. “Palavras Erradas”, considerada um hino sul-mato-grossense, é uma das principais composições da banda e indispensável no setlist de seus shows.

O cantor e compositor Jonavo também sobe ao palco antes da banda nacional. Com seu show autoral “Folk na Kombi”, o artista avalia como perfeita a oportunidade de tocar em sua cidade, com ídolos regionais do Bando do Velho Jack, e estar junto com a energia do Capital Inicial. “E para ficar melhor ainda, o meu show vai ser vibrante e interativo, será uma honra", acrescenta o músico.

Serviço

- Data: 17/11/2018 (sábado)

- Local: Clube Estoril - Rua Silva Tomé Veríssimo, 20, Jardim Autonomista.

Valores

- Pista: R$ 150 inteira - 75 meia (em pé)

- VIP: R$ 180 inteira - R$ 90 meia (em pé)

- Mesa: R$ 2500,00 por 12 lugares sentados , com direito a um combo de 12 energéticos TNT vermelho , e 1 Lt de Red Label , ou 1Lt Smirnoff .

- Caso seja lugares individuais, será cobrado R$ 220.00 cada assento.

Ponto de venda