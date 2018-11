A abertura será no Museu de Arte Contemporânea (Marco) com apresentação especial de Ju Souc

Em celebração aos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, acontece gratuitamente de 19 a 24 de novembro na Capital a 12ª Mostra Cinema e Direitos Humanos.

A abertura será no Museu de Arte Contemporânea (Marco) com apresentação especial de Ju Souc e a exibição de filmes que também ocorreram nos períodos matutino, vespertino e noturno no Centro Cultural José Octávio Guizzo (CCJOG) no decorrer da mostra.

Serão realizados debates e exibidos 40 filmes, divididos em quatro mostras: Temática, Panorama, Mostrinha, dedicada ao público infanto-juvenil, e Homenagem, que celebra a carreira do ator e diretor Milton Gonçalves. Além das sessões no Centro Cultural, serão feitas sessões especiais nas unidades da Rede Solidária Dom Antônio e Noroeste e no Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos (Ismac).

Os filmes abordam as diversas temáticas dos Direitos Humanos, como memória e verdade, questões de gênero, população negra, indígena e LGBT; imigrantes; direito das pessoas com deficiência, da criança, dos idosos, da mulher, à saúde e à educação; diversidade religiosa e meio ambiente. Para permitir a acessibilidade, todas as sessões contam com closed caption, e em sessões selecionadas haverá áudio descrição e Libras. Os espaços onde ocorrem as exibições também possuem estrutura acessível para receber os diferentes públicos, além de contar com a programação em Braille para consulta.

A iniciativa acontece nas 26 capitais e no Distrito Federal nos meses de novembro e dezembro com entrada franca, sendo realizada pela Secretaria Nacional de Cidadania do Ministério dos Direitos Humanos (MDH), com produção do Instituto Cultura em Movimento (Icem) do Rio de Janeiro. É realizada em Campo Grande pela Render Brasil Produções com o apoio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS).