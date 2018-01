Capital terá conselho fiscal da cultura e eventos em 2018

O ano passado foi marcado pelo retorno das atividades culturais e turísticas na Capital e 2018 começa com a realização de eventos que garantirão muito entretenimento em Campo Grande. Para que tudo seja feito com qualidade e garantindo total transparência criado o Conselho Fiscal, com representantes do Conselho e Fórum de Cultura, que terão papel fundamental na articulação das políticas da secretaria.

Um dos destaques do próximo ano é o projeto “Arte no Meu Bairro”, que está programado para acontecer ao longo do ano, com duas apresentações mensais, assim como o projeto “Arte na Praça”, que contemplará a população com 18 edições.

Para quem curte Rock, a Prefeitura também tem o projeto “Só Rock no Horto”, que terá quatro edições em 2018.

E os eventos continuam, com o Estação Criança, levando muita leitura e entretenimento; lançamento da Revista Arca, na sua 16º edição; Carnaval de 2018, que terá como tema: “Capital, Carnaval 40 Anos” e o tradicional “Arraial de Santo Antonio”.

Balanço

O ano de 2017 foi de boas notícias para o artista campo-grandense. A Prefeitura de Campo Grande voltou a investir em Cultura, aplicando políticas estruturais para a categoria, com o cumprimento da 1ª meta do Plano Municipal de Cultura, com a implantação do Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais.

Com foco no desenvolvimento da Cultura, a Prefeitura de Campo Grande contemplou 63 projetos nos editais do Fundo Municipal de Investimentos Culturais/FMIC e do Programa Municipal de Fomento ao Teatro/FOMTEATRO.

A interlocução com os diversos segmentos culturais uma tônica desta gestão. A nova gestão criou o Observatório de Cultura e Turismo, que mensalmente apresenta boletins econômicos, perfil do turista, movimentação econômica e outros indicadores do setor. A SECTUR mantém controle e entendimento da atividade turística, possibilitando, assim, investimentos duradouros e a consolidação de uma nova base econômica para a capital do Mato Grosso do Sul.

A elaboração do Plano Municipal de Turismo de Campo Grande, construído em sintonia com o trade turístico, demonstrou uma visão planejada do futuro para os próximos 10 anos. Soma-se a ele a elaboração do inventário turístico de Campo Grande e captação de eventos nacionais, juntamente com o trade turístico.

“Foi um ano de muito trabalho. O pagamento do Edital ao FMIC e FOMTEATRO foi um dos compromissos cumpridos pelo prefeito Marquinhos Trad. Todas as políticas culturais de nossa gestão estão sendo construídas conjuntamente com a sociedade civil e com a iniciativa privada, de forma séria, responsável e transparente”, enfatizou Nilde Brun, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.