Carnaval eletrônico de Bonito é cancelado

O Carnaval eletrônico em Bonito que teria os shows internacionais do DJ Fatboy Slim e da socialite Paris Hilton foi cancelado. Segundo o grupo Carnaval Mais Bonito, o DJ cancelou o show por motivas de saúde.

Em nota, a organizadora do evento informou que o DJ cancelou toda a turnê pelo Brasil. “Sentimos muito informar o estado de saúde do DJ Fatboy Slim que detectou uma grave doença hepática e está internado, impossibilitado de assumir compromissos com shows já programados e forçado a cancelar toda a sua turnê pelo Brasil e exterior”, explicou em nota.

Com o cancelamento do show principal os organizadores decidiram cancelar o evento. “Ele seria a principal atração, a agencia tentou subsistir por outro artista, mas não dá para chamar alguém de peso como ele de última hora. Então achamos melhor cancelar o evento”, explicou um dos organizadores, Cristian Reis.

Mais de 90% dos ingressos vendidos foram estornados. “Não temos problema com isso. Assim que confirmamos o cancelamento os valores começaram a ser devolvidos e quase 100% dos ingressos foram ressarcidos”, afirmou Cristian.

O evento “Carnaval Mais Bonito” aconteceria nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro de 2018, na Praia da Figueira, em Bonito. “Ter uma atração como essa seria um marco para Bonito”, ressaltou o organizador. Em nota, o grupo ainda destacou a organização do Carnaval eletrônico em 2019.

Confira a nota: