Centro Cultural abrirá vagas para diversas oficinas gratuitas

O prazo para realizar as inscrições começa nesta terça-feira

O Centro Cultural José Octávio Guizzo (CCJOG), unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), por meio do Programa Educativo abrirá inscrições para diversas oficinas gratuitas, a partir desta terça-feira (17), aprovadas por meio de edital no primeiro semestre.

Quem se interessar, poderá se inscrever para as oficinas de Dança, Percussão, Teatro e Teatro Infantil e a partir de 21 de agosto para as oficinas de Pintura em Tela e Técnicas Circenses.

As oficinas tem público direcionado para pessoas a partir de 14 anos, exceto o Teatro Infantil direcionada para a faixa etária de 6 a 13 anos. As oficinas serão ministradas da seguinte forma:

-“Teatro Infantil” – pelo professor Vanderlei José dos Santos;

- “Dança para Todos – Módulo II” – pelos dançarinos Marcos Mattos e Ralfer Campagna, no período

vespertino;

- “África, o tambor que canta dentro de nós” – terá aulas com Luiz Carlos Ribeiro Santana, no sábado à tarde;

- “Teatro para não-atores” – pelo ator e diretor Marcelo Leite, no sábado de manhã;

- “Pintura em Tela” – pela artista Maria Arlete, no período matutino;

- “Técnicas Circenses: O universo do Circo” – com o ator e diretor Breno Moroni.

As inscrições acontecerão a partir desta terça-feira (17), de terça a sexta-feira, das 8h às 22h. Os interessados deverão se dirigir ao CCJOG que fica localizado na rua 26 de Agosto, 453 Centro, munidos de cópias do RG e CPF, no caso de menores de idade deverão estar acompanhados dos pais ou responsáveis e apresentar a mesma documentação.

O curso terá certificado e oferecerá 20 vagas, excedendo o número de vagas será criada uma lista de espera. Mais informações podem ser obtidas pelo número (67) 3317-1795.