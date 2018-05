Cida Moreira faz show hoje na Morada

Cida Moreira faz o show Soledade Poética, mesclando a poesia de Hilda Hilist à de Fernando Pessoa e também o alemão Bertolt Brecht neste sábado (12) no Sesc Morada dos Baís.

Cantora e atriz, Cida estreou nos palcos brasileiros na década de 1970. Seu primeiro trabalho musical, “Summertime”, independente e ao vivo, foi lançado em 1981, com clássicos do jazz e do blues, além da versão censurada de “Geni e o Zepelim”, de Chico Buarque.

Cantora, pianista e atriz lançou dez álbuns, dentre os quais “Cida Moreira interpreta Brecht” (1988), “Cida Moreira canta Chico Buarque” (1993) e “A Dama Indigna” (2011). Ganhou o prêmio de melhor atriz pelo filme “O que Se Move” (2013), no Lakino Film festival, em Berlim.

Serviço: O espaço bistrô é aberto às 18h30 e as apresentações musicais começas às 20 h, apenas no domingo a apresentação será às 19h. Acompanhe a programação no site sesc.ms.