Cidade do Natal tem apresentação do Coral Fronteira nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (13), a programação da Cidade do Natal começa às 16 horas e vai até às 21 horas. De início a Rádio do Natal inicia os trabalhos e com a apresentação do Coral Fronteiras Abertas, sem seguida apresentação do Coral da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e termina com o Laço de Ouro Acústico.

Na área da gastronomia, a Praça de Alimentação que oferece produtos com valores de R$ 3 a R$ 18, levando em conta que recebe público de todas as classes. A Abrasel assumiu a coordenação dos quiosques e destinará 10% do valor das vendas para investimentos na própria Cidade do Natal.

Na cidade do Natal são comercializados produtos alimentícios como batata chips, caldos, sorvetes, sobá, yakissoba, salgados em geral, doces, bolo de pote, hambúrguer, chipa e pão de queijo, café, espetinho, arroz carreteiro, arroz doce, cachorro quente, pizzas, crepe, tapioca, açaí, pastéis, sucos, dentre outros.

Além de uma variedade na alimentação, o local abre também espaço para o artesanato, com uma tenda instalada para venda de objetos de entidades cadastradas junto ao Fundo de Apoio à Comunidade (FAC). Uma equipe de segurança e a Guarda Municipal estão garantindo a tranquilidade dos frequentadores da Cidade do Natal.

Programação:

16 horas: Rádio Cidade do Natal

19 horas: Coral Fronteiras Abertas

20 horas: Coral da Assembleia Legislativa

21 horas: Laço de Ouro – Acústico