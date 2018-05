Cine Autorama amplia quantidade de vagas nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (18) foram abertas mais vagas para participar do Cine Autorama, projeto de cinema ao ar livre, onde as pessoas assistem aos filmes dentro dos próprios carros.

O Cine Autorama estará em Campo Grande nos dias 30 e 31 de maio e 1 e 2 de junho, com sua programação que procura mesclar filmes nacionais e estrangeiros, retrô e atuais.

As reservas tiveram grande procura e a primeira “leva” de vagas disponibilizadas foi esgotada, porém a organização do evento divulgou que novas vagas foram abertas no site. São esperados 120 carros por dia.

A entrada é franca e as pessoas devem reservar seus lugares nas sessões através do site do projeto (www.cineautorama.com.br).

Confira abaixo a programação do cinema ao ar livre:

Dia: 30 de maio, quarta-feira

Local: Praça do Papa, à av. dos Crisântemos, 457/559, na Vila Sobrinho.

19h30 - Exibição de curtas-metragens

20h00 – Mulher Maravilha

Dia: 31 de maio, quinta-feira

Local: Praça do Papa, à av. dos Crisântemos, 457/559, na Vila Sobrinho.

19h30 - Exibição de curtas-metragens

20h – Moana – Um Mar de Aventuras

Dia: 1º. de junho, sexta-feira

Local: Praça do Papa, à av. dos Crisântemos, 457/559, na Vila Sobrinho.

19h30 - Exibição de curtas-metragens

20h – Tudo que aprendemos juntos

Dia: 2 de junho, sábado

Local: Praça do Papa, à av. dos Crisântemos, 457/559, na Vila Sobrinho.

19h30 - Exibição de curtas-metragens

20h – O Filme da Minha Vida