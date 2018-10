O longa sobre ritmo dos cocos e biografia de David Lynch são as atrações

O Cine Sesc irá apresentar uma programação com grandes produções, sendo um longa para o público de Campo Grande e um documentário para Corumbá.

Será exibido, na próxima quarta-feira (24) e sexta-feira (26), no Sesc Cultura, em Campo Grande, o longa “Caminhos do Coco”, com direção de Joice Temple, que trata de uma das manifestações artísticas mais características da cultura nordestina, a música.

Com os diversos ritmos que percorrem o litoral e o sertão, passando por quilombos e áreas rurais, essa expressão artística se apresenta ao mundo como parte da cultura popular nordestina, tão rica quanto variada. As sessões serão às 15h e 19h da quarta-feira e na sexta-feira às 19 horas.

Corumbá

Nos dias 24 e 27, encerrando a programação do mês, a atração será ló documentário “David Lynch, a vida de um artista”, por Jon Ngyen, que narra sobre os anos que formaram a vida do cineasta David Lynch.

Desde sua criação idílica em uma pequena cidade até as ruas escuras de Filadélfia, acompanhamos Lynch à medida que ele traça os eventos principais para a sua formação, assim como para o seu estilo cinematográfico enigmático.

Serviço

O Sesc Cultura, em Campo Grande está localizado na avenida Afonso Pena, 2270 - Centro.

O Sesc Corumbá fica na rua 13 de junho, 1703 – Centro. Informações pelo telefone (67) 3232-3130 ou no site sesc.ms.