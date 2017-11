Cine Sesc encerra circuito com dramas mexicano e peruano

As s exibições do circuito “Películas Hispano Americanas”, do Cine Sesc terminam nesta semana, com exibição de dramas mexicano e peruano.

No Sesc Morada dos Baís, na terça-feira (28), às 19 horas a sessão terá em cartaz o drama mexicano “Club Sandwich”, dirigido por Fernando Eimbcke.

O longa conta a história de Paloma que cria sozinha o seu filho Héctor, de 15 anos de idade. Os dois viajam para um pequeno resort vazio, por causa da baixa temporada, e passam os dias entediados, entre o quarto e a piscina. Quando uma garota da idade de Héctor chega no lugar, o adolescente se interessa por ela. Paloma começa a perceber que seu garotinho está se tornando um adulto.

Em Corumbá, o drama peruano “A Passageira” terá duas sessões, na quinta-feira (30), às 19h30 e no sábado (2), às 15 horas.

A rotina de Magallanes (Damián Alcázar), um motorista de táxi, vira de cabeça pra baixo quando Celina (Magaly Solier), uma mulher de seu passado sombrio, entra, subitamente, em seu carro. Os dois se conheceram nos anos violentos em que Magallanes foi soldado do exército peruano. Agora, em busca de redenção, o homem vai participar de um arriscado plano para ajudar Celina a superar seus graves problemas financeiros.

O Cine Sesc tem como proposta contribuir com a formação de público de cinema, bem como com a capacidade crítica sobre conteúdo e estética das produções.