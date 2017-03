Cine Sesc exibe drama de Singapura na próxima semana

Semana que vem o Cine Sesc exibe o drama de Singapura “Quando meus pais não estão em casa”. As exibições são gratuitas, ocorrem na terça-feira, 21, no Sesc Morada dos Baís, com início às 19 horas e no Sesc Corumbá, na quinta-feira, 23, às 19h30 e sábado, 25, às 15h30.

Singapura, 1997. A rotina da família Lim é modificada com a chegada de Terry, empregada doméstica que foi para a cidade sonhando com uma vida melhor. Encarregada de cuidar do filho do casal, ela desenvolve uma relação íntima com o menino.

Com exibições temáticas todos os meses, o Cine Sesc leva ao público de Campo Grande e Corumbá títulos que estão fora do circuito comercial e que prometem aguçar o olhar dos amantes da sétima arte.

O Sesc Morada dos Baís está na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300.O Sesc Corumbá fica na rua 13 de junho, 1703 – Centro.