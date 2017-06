Cine Sesc exibe dois dramas esta semana

O Cine Sesc exibe gratuitamente esta semana dois dramas sob o "olhar contemporâneo sobre o feminino”. No Sesc Morada dos Baís, em Campo Grande, vai ao ar na terça-feira, 20, às 19 horas, “O Congresso Futurista”, dirigido por Ari Folman e em Corumbá “O artista e a modelo” terá duas sessões, na quinta, 22 às 19h30 e no sábado, 24, às 15 horas.

No longa “O Congresso Futurista”, que mistura drama, animação e ficção científica, uma atriz em fim de carreira (Robin Wright) decide aceitar uma proposta ousada, mas muito bem paga, para ter melhores condições de cuidar de seu filho, portador de deficiência física. Segundo o acordo, ela deve colaborar com uma empresa que vai fazer uma versão digital de sua imagem, criando assim uma atriz virtual idêntica à ela mesma. Enquanto a empresa pode utilizar essa imagem virtual para os fins que desejar, a atriz real será proibida de atuar até o resto de sua vida. Aos poucos, ela começa a perceber as consequências catastróficas da atitude que tomou.

Marc Cros é um cultuado escultor que já está aposentado há tempos. Aos 80 anos, ele vive com sua esposa Léa em um vilarejo no interior da França, próximo da fronteira da Espanha. Em pleno verão de 1943, vê sua esposa oferecer abrigo a uma espanhola fugitiva do regime de Franco. A jovem, então, passa a viver no ateliê de Cros. Pouco a pouco, ele recupera sua vontade de trabalhar novamente e passa a usar a jovem como modelo.