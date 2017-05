Cine Sesc exibe dramas italiano e árabe na próxima semana

Na próxima semana o cinema do Sesc exibe gratuitamente dois dramas com importantes enredos sociais. No Sesc Morada dos Baís, em Campo Grande, a sessão é na terça-feira, 30, às 19 horas e o filme em exibição é “Terra Firme”, dirigido por Emanuele Crialese.

A família Purcillo vive em uma ilha remota, onde a maior fonte de trabalho é o turismo. Ernesto (Mimmo Cuticchio), o patriarca da família, ainda mantém seu barco de pesca, mais por razões sentimentais do que pela renda que consegue obter através dele. Já Nino (Beppe Fiorello) desistiu de vez da pescaria e agora se dedica a entreter turistas. Um dia, Ernesto e o neto Filippo (Filippo Pucillo) estão no mar e, ao perceberem que um barco naufragou, ajudam algumas pessoas. O problema é que o barco estava repleto de imigrantes ilegais e ajudá-los, mesmo nestas condições, é considerado crime. Vivendo entre o medo de serem flagrados e a necessidade de prestar ajudar, a família Purcello passa a abrigar em sua própria casa dois dos imigrantes: Sara (Timnit T.) e seu filho.

No Sesc Corumbá são duas sessões, na quinta-feira, 01 de junho às 19h30 e no sábado, 03, às 15 horas. O drama em exibição será “O Sonho de Wadja”.

Wadjda tem dez anos de idade, e mora no subúrbio de Riade, a capital da Arábia Saudita. Ela é uma garota teimosa e cheia de vida, que gosta de brincar com os garotos. Um dia, após uma disputa com o amigo Abdullah, ela vê uma bela bicicleta verde à venda. Wadjda gostaria de comprar a bicicleta, para superar o colega em uma corrida, mas na sociedade conservadora onde vivem, garotas não podem dirigir carros ou bicicletas. Ela decide então fazer de tudo para conseguir o dinheiro sozinha.

Serviço – O Sesc Morada dos Baís está na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300.O Sesc Corumbá fica na rua 13 de junho, 1703 – Centro. Informações pelo telefone (67) 3232-3130. Acompanhe a programação do Sesc no site sesc.ms