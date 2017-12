Cine Sesc exibe longa premiado

No mês de dezembro, a valorização da beleza, força e leveza da palavra cinematográfica é o mote da seleção do Cine Sesc que leva ao público títulos premiados com abordagens sensíveis.

No Sesc Morada dos Baís, a sessão de terça-feira (5), às 19 horas, exibirá o vencedor da Palma de Ouro e de vários outros prêmios internacionais “Eu, Daniel Blake”, de Ken Loach.

O longa que “desbancou” o brasileiro “Aquarius”, de Kléber Mendonça, mostra o drama de Daniel Blake (Dave Johns), um viúvo de 59 anos, com indicação médica para deixar de trabalhar após ser diagnosticado com um grave problema de coração. Quando tenta receber os benefícios do Estado que lhe concedam uma forma de subsistência, vê-se enredado numa burocracia injusta e constrangedora.

No Sesc Corumbá, o Cine Sesc tem duas sessões do filme iraniano “Táxi Teerã”, dirigido por Jafar Panahi. Na quinta-feira (7), às 19h30 e no sábado (9), às 15 horas. Neste falso documentário, o diretor Jafar Panahi instala câmeras dentro de um táxi e começa a dirigir pelas ruas de Teerã pegando clientes e conversando com eles ao longo dos trajetos. Entre os assuntos, humor e drama se misturam nas discussões sobre a política nacional, os costumes locais e a liberdade de expressão no cinema.