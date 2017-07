Cine Sesc exibe romance policial “Caminho para o Nada”

Na primeira semana de agosto o Cinema do Sesc estreia com o romance policial “Caminho para o Nada”, produzido nos Estados Unidos. A temática do Cine Sesc em agosto é “O real, o onírico e a poesia pelas lentes do cinema”. As exibições são gratuitas, em Campo Grande será terça-feira, 01, às 19 horas e no Sesc Corumbá na quinta-feira, 03, às 19h30 e no sábado, dia 05, às 15 horas.

Com classificação indicativa de 14 anos, neste longa dirigido por Monte Helman, Runyan (Mitchell Haven) é um jovem cineasta que resolve rodar um filme baseado na história de um crime real, ocorrido no interior dos Estados Unidos, onde um político e sua amante aparentam ter cometido suicídio. Para interpretar a amante é contratada uma mulher misteriosa (Shannyn Sossamon), bastante parecida com a pessoa na qual sua personagem é inspirada. Aos poucos Tygh é envolvido cada vez mais pelo ocorrido, desenvolvendo uma obsessão pelo caso e por sua protagonista.

Serviço – O Sesc Morada dos Baís está na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O Sesc Corumbá fica na rua 13 de junho, 1703. Informações pelo telefone (67) 3232-3130. Acompanhe a programação do Sesc no site sesc.ms