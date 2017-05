Cine Sesc exibe “Viver é fácil com os olhos bem fechados” na próxima semana

Na próxima semana o Cine Sesc exibe em Campo Grande e Corumbá a comédia dramática espanhola “Viver é fácil com os olhos bem fechados”, dirigida por David Trueba.

No Sesc Morada dos Baís, a exibição é na terça-feira, 23 de maio às 19 horas. No Sesc Corumbá são duas sessões, na quinta, 25, às 19h30 e no sábado, 27, às 15 horas. As exibições do Cine Sesc são sempre gratuitas.

Em plena década de 60, Antonio (Javier Cámara), um modesto professor de inglês, é fã incondicional da banda The Beatles e sonha em conhecer seu ídolo, John Lennon. Para encontrar o seu "herói", o professor viaja até Almeria e no meio do caminho esbarra com dois jovens Belén (Natalia de Molina) e Juanjo (Francesc Colomer), um garoto de dezesseis que está fugindo do pai autoritário. O encontro faz a vida de cada um tomar rumos imprevisíveis.