Cine Sesc exibirá documentários sobre pinturas rupestres

O documentário “A caverna dos sonhos esquecidos”, que é dirigido por Werner Herzog será exibido na próxima quarta-feira (20), no Cine Sesc, em Corumbá. O filme examina desenhos criados há 30 mil anos. Para os interessados, o evento é gratuito.

A transmissão faz parte do festival Varilux de Cinema Francês, que está sendo realizado na cidade e conta com sessões diárias que podem ser consultadas no site http://variluxcinefrances.com/2018/cidade/corumba-ms/

A comédia brasileira “As melhores coisas do mundo”, dirigida por Laís Bodansky, também será exibida para o público durante o evento deste ano. O filme conta a história de um adolescente paulistano, que junto com os amigos, vive situações onde o medo, a pressão pelo sucesso e a relação com a família se manifestam de forma intensa.

Serviço – Informações pelo telefone (67) 3232-3130.