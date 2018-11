O Cine Sesc do Sesc Cultura de Campo Grande, oferecerá durante o mês de novembro uma programação diversa para abranger todos os públicos através de sessões gratuitas em vários horários. Os filmes começam a ser exibidos a partir da próxima quarta-feira (7).

Conforme divulgado, a seleção de filmes trata de temas como exclusão social, racismo, resistência e aceitação da própria diferença, retratando três distintos da América: Brasil, Estados Unidos e Cuba, este último abordando o papel das escolas nos dias atuais, a importância do professor e da educação.

Cine Sesc

A programação regular do Cine Sesc inclui as matinês de quartas-feiras, com reprise às 19 horas e sessão às 19 horas toda sexta-feira. Nos dias 7 e 9 será exibida a produção brasileira Macunaíma, de 1969, com direção de Joaquim Pedro de Andrade; nos dias 14 e 16 a sessão será de “Numa escola de Havana”, película cubana de 2015, dirigida por Ernesto Daranas. Em alusão ao dia da consciência negra, 21 e 23 terá exibição de “Eu Não Sou Seu Negro”, filme norte-americano de 2016, com direção de Raoul Peck. Encerrando novembro, dia 28 será exibido mais um filme nacional, “Era o hotel Cambridge”, produção de 2017, dirigida por Eliane Caffé.