Cine Sesc tem comédia franco-italiana e musical punk

Na próxima semana o Cine Sesc exibe dois títulos, um na Capital e outro em Corumbá, programação que é gratuita. Na terça-feira, 31, às 19 horas, o Sesc Morada dos Baís exibe a comédia franco-italiana “A Grande Beleza”.

O filme mostra a reflexão de um escritor que, desde o grande sucesso do seu romance escrito décadas atrás, não concluiu nenhum outro livro. Ao se lembrar de um amor da sua juventude, cria forças para voltar a escrever.

No Sesc Corumbá, o Cine Sesc acontece nos dias 02 de fevereiro às 19h30 e dia 04 às 15 horas. A Mostra Intertextualidades artísticas traz o filme “Nós somos as melhores”. O filme conta a história de duas amigas inseparáveis, e resolvem montar uma banda de punk. Não demora muito para que convidem uma cristã, nada a ver com o estilo, para tocar violão. E assim, é iniciada no movimento pelas meninas.