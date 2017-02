Cine Sesc tem documentário sobre músico nordestino e comédia francesa

Na próxima semana o Cine Sesc exibe os títulos “Amar, beber e cantar”, no Sesc Morada dos Baís, em Campo Grande e “Tororó, ô cabra bom”, em Corumbá.

As exibições são gratuitas, no Sesc Morada dos Baís sempre às terças-feiras, às 19 horas e em Corumbá às quintas, às 19h30 e aos sábados às 15h.

Comédia dramática produzida na França, “Amar, beber e cantar” traz na trama um grupo de teatro amador que ensaia uma nova peça quando descobre que um amigo está muito doente. De acordo com os médicos, George terá no máximo seis meses de vida. Eles têm a ideia inusitada de chamá-lo para interpretar um dos personagens da peça.

Já “Tororó, ô cabra bom” é um documentário que acompanha alguns dias na vida de Tororó do Rojão, músico popular maceioense que faleceu no dia 07 de junho de 2011, deixando como legado sua ousadia, criatividade e as composições bem-humoradas.

Serviço – O Sesc Morada dos Baís está na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O Sesc Corumbá fica na rua 13 de junho, 1703 – Centro. Informações pelo telefone (67) 3232-3130. Acompanhe a programação do Sesc no site www.sescms.com.br